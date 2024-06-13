Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню безпекову угоду на полях саміту "Групи семи" в Італії 13 червня.

Про це Зеленський оголосив у соцмережі X (Twitter).

За словами президента, згідно з безпековою угодою, у 2024 році Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів допомоги й “продовжить підтримувати нас протягом усього 10-річного терміну дії угоди”.

“Йдеться про безпекову та оборонну допомогу, гуманітарну допомогу, технічне та фінансове співробітництво, а також спільні зусилля над “формулою миру”, — уточнив він.

Також, за словами Зеленського, угода передбачає санкції проти країни-агресора та зусилля, спрямовані на притягнення її до відповідальності, та співпрацю Японії з Україною у питаннях відбудови та відновлення.

“Для Японії такий тип угоди і такий рівень підтримки є проривом. Ми бачимо це і дякуємо Японії за непохитну солідарність з нашою країною і народом, а також за відданість захисту життя і міжнародного права”, — підсумував голова держави.