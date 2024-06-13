Про це Зеленський оголосив у соцмережі X (Twitter).
За словами президента, згідно з безпековою угодою, у 2024 році Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів допомоги й “продовжить підтримувати нас протягом усього 10-річного терміну дії угоди”.
“Йдеться про безпекову та оборонну допомогу, гуманітарну допомогу, технічне та фінансове співробітництво, а також спільні зусилля над “формулою миру”, — уточнив він.
Також, за словами Зеленського, угода передбачає санкції проти країни-агресора та зусилля, спрямовані на притягнення її до відповідальності, та співпрацю Японії з Україною у питаннях відбудови та відновлення.
“Для Японії такий тип угоди і такий рівень підтримки є проривом. Ми бачимо це і дякуємо Японії за непохитну солідарність з нашою країною і народом, а також за відданість захисту життя і міжнародного права”, — підсумував голова держави.
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