Про це повідомляє The Guardian.
Зеленського привітала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
У вступній промові Мелоні заявила, що саміт принесе “конкретні результати” щодо України, Близького Сходу, а також питань штучного інтелекту та міграції.
Зеленський казав, що головні для України теми на саміті – коаліція винищувачів, прискорення навчання пілотів та постачання літаків, розвиток системи ППО України, а також затвердження формату використання російських активів для України.
- Patriot є пріоритетом, але Україна повинна отримати й інші системи, — глава Пентагону
- Папа Римський та Володимир Зеленський зустрінуться на полях саміту G7
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