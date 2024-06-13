Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, прибув в Італію на саміт Великої сімки (G7).

Про це повідомляє The Guardian.

Зеленського привітала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

У вступній промові Мелоні заявила, що саміт принесе “конкретні результати” щодо України, Близького Сходу, а також питань штучного інтелекту та міграції.

Зеленський казав, що головні для України теми на саміті – коаліція винищувачів, прискорення навчання пілотів та постачання літаків, розвиток системи ППО України, а також затвердження формату використання російських активів для України.