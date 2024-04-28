В Африці та за її межами Росія використовує тих самих бійців, які колись виступили проти Москви. Кремль робить це з метою підірвати зусилля США щодо просування демократії та боротьби з тероризмом.

Про це пише Politico.

Зазначається, що через сім місяців після смерті Євгена Пригожина — ватажка приватної армії “Група Вагнер”, російське керівництво встановлює контроль над приватними найманцями та змушує їх працювати, виконуючи плани Кремля.

За словами двох анонімних американських чиновників, тисячі колишніх військових “Вагнера” розділилися на щонайменше чотири групи.

Видання припускає, що змішуючи бійців з іншими найманцями, лояльними до Путіна, російський уряд сподівається запобігти повторенню подій минулого року, коли об’єднана “Група Вагнер” повстала проти російського президента та міноборони країни.

Нові приватні армії вже розгортаються по всьому світу для виконання спеціальних місій, у тому числі в Україні та Африці, де вони, як очікується, відіграватимуть таку ж дестабілізаційну роль на світовій арені, як і під командуванням Пригожина, заявили неназвані чиновники.

“Відновлені воєнізовані угруповання вже змусили адміністрацію Байдена вивести війська з Нігеру та Чаду, що стало серйозною загрозою для боротьби з тероризмом, одночасно кидаючи виклик політиці США в Центральноафриканській Республіці, Малі, Буркіна-Фасо, Лівії та інших африканських країнах”, — йдеться у матеріалі.

Американські посадовці зауважили, що одна з чотирьох груп пов’язана з Нацгвардією Росії — її вже перекинули в Україну, де вона втратила значну кількість бійців. Ще дві групи діють під контролем міноборони РФ та московських спецслужб. Четверта група — відома як “Африканський корпус” і об’єднана з існуючою групою, відомою як “Редут”, — все ще працює над тим, щоб взяти під контроль колишні сили Вагнера в деяких африканських столицях, повідомили чиновники.