У Польщі не виключають можливого нападу Росії на їхню країну, адже за багатостолітню історію Москва неодноразово йшла на войовничі кроки проти Варшави.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише BILD.

За словами посадовця, Варшава також допускає можливість нападу Російської Федерації на країни НАТО.

“Німецьких політиків, схоже, влаштовує, що Росія буде готова до цього лише через чотири-п’ять років, а на той час буде готова й Німеччина. Але річ у тому, що перш ніж Росія прийде до Німеччини, вона повинна дістатись деяких інших країн”, — заявив Сікорський.

Сікорський також нагадав, що Росія неодноразово здійснювала акти агресії проти Польщі, тому Варшава готова до розвитку такого сценарію.

“Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці”, — вважає Сікорський.

Міністр МЗС Польщі висловив слова підтримки Україні й пояснив, чому перемога нашої країни у війні з агресором так важлива для безпеки Європи.

“У нас є вибір: або ми маємо переможену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін вчинить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси”, — резюмував Сікорський.