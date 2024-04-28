Окрім інших атак росіян на Україну, з 24 лютого 2022 року російська армія майже 180 разів атакувала українські ТЕС.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Громадського радіо.

«Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня», — каже Сахарук.

За його словами, зараз аналізуються наслідки цієї атаки, чотири станції зазнали досить значних пошкоджень.

Раніше, 28 квітня вночі російські військові атакували чотири теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК та серйозно пошкодили обладнання. Попередньо у Міненерго було повідомлено про атаки на енергооб’єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Окупанти завдали шкоди обладнанню, а на одному з об’єктів постраждав начальник зміни.

Найбільша небезпека атак на енергетичні об’єкти України з точки зору викидів в атмосферне повітря пов’язана з тим, що у виробництві електроенергії здебільшого використовується тверде паливо, яке є найбільш пожежонебезпечними, зокрема буре вугілля і торф. Забруднюючі речовини можуть осідати, тобто забруднювати ґрунти і потім, як наслідок, потрапляти до підземних вод.

Через забруднене повітря щороку передчасно 9 млн людей помирає в усьому світі. Це є причиною кожного третього інсульту, раку легень та хвороб серця. Кожного разу як російська армія обстрілює подібні обʼєкти, вона це робить цілеспрямовано знищити не лише саму станцію, а й нашкодити навколишньому середовищу.