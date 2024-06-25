Дмитро Кулеба

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За словами Кулеби, цими трьома кроками будуть такі:

  1. Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
  2. Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
  3. Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі

“Завтра (25 червня – ред.) буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС”, підкреслив очільник МЗС.

Він також додав, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.