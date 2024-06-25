Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
За словами Кулеби, цими трьома кроками будуть такі:
- Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
- Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
- Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі
“Завтра (25 червня – ред.) буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС”, — підкреслив очільник МЗС.
Він також додав, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.
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