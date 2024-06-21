Про це оголосила головуюча у Раді ЄС Бельгія на сторінці бельгійського головування в X (Twitter).

“Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для перемовин про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі”, – йдеться у заяві.

Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00.

Нагадаємо, постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови 14 червня.