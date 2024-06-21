Про це оголосила головуюча у Раді ЄС Бельгія на сторінці бельгійського головування в X (Twitter).
“Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для перемовин про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі”, – йдеться у заяві.
Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00.
Нагадаємо, постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови 14 червня.
🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 – IGC with Ukraine
· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
- Наступного тижня розпочнуться перемовини про вступ України до ЄС
- Єврокомісія на рік продовжила угоду про “транспортний безвіз” з Україною
- Шмигаль: Євросоюз остаточно схвалив продовження торговельного безвізу для України