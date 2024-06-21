Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

“Угода про приєднання України до Європейського Союзу містить 35 глав, по кожній з них буде створена делегація. Україна буде працювати по вступу до Європейського Союзу на основі нової моделі, коли не буде відкриватися лише одна глава, і поки вона не буде закрита, друга не відкривається, а буде застосовано кластерний підхід, який до нас майже ніхто не випробовував. Згідно з ним одночасно можуть відкриватися переговори по декількох главах, так звані кластери. І, сподіваємося, що перший кластер вже буде відкритий незабаром”, розповів Жовква.

Він нагадав, що ухвалення 21 червня Радою ЄС переговорної рамки для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу — це останній бюрократичний крок Брюсселя, який уможливлює початок фактичних перемовин про входження Української держави до ЄС.

“Наступний крок — це 25 червня, проведення міжурядової конференції, коли, власне, і розпочнуться переговори”, — пояснив заступник керівника ОП.

За його словами, на конференції від України буде присутня офіційна переговорна делегація, і так само буде переговорна делегація від Європейського Союзу.

“Це обов’язковий атрибут початку переговорів. Буде повідомлено про переговорну рамку Європейського Союзу, буде зачитана відповідна вступна заява з боку ЄС. Свою заяву оголосить і делегація України. Це і буде початок переговорів про вступ. А далі — самі переговори”, — зазначив Жовква.

Він також спрогнозував, що переговори по деяких главах можуть бути доволі інтенсивними.

“Ми бачимо, як деякі держави-члени ЄС реагують на певні економічні активності України. Але важливо зафіксувати, що від сьогодні шлях України до Європейського Союзу вже незворотній”, — акцентував Жовква.