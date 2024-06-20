У Люксембурзі наступного тижня почнуться переговори про членство України у Європейському Союзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила віцепремʼєр-міністерка України та міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

“Я хочу подякувати нашим партнерам, що гідно оцінили кроки України на шляху до європейської родини. Особливо свій внесок зробили країни Веймарського трикутника. Тож ми чекаємо на позитивні новини з Люксембургу”, — розповіла посадовиця.

Крім того, міністерка зазначила, що основним питанням будь-яких зустрічей з партнерами залишається протиповітряна оборона України.

“Найперше питання — це протиракетна оборона, яка дозволить захистити українців, українські міста, економіку та життя”, — додала пані Стефанішина.