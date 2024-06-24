Щоб потрапити на курси, кандидати від 18 років повинні мати «відмінне здоров’я», неповну вищу або вищу професійно-технічну освіту.

КП «Київський метрополітен» запустив набір на безкоштовні навчальні курси машиністів і машиністок електропоїзда.

Навчання триватиме 26-28 тижнів, а розпочнеться 2 вересня. Також учасники отримають стипендію близько 8000-8500 гривень.

Після завершення навчання машиніст або машиністка отримає посвідчення на право керування електропоїздом, яке дасть змогу розпочати роботу на лінії. Через рік машиністи матимуть змогу підвищити свою кваліфікацію. Набір триває до 19 серпня.

На початку червня графіки руху потягів на всіх лініях метро змінили через брак кадрів. Серед причин дефіциту кадрів є вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах Збройних сил України.