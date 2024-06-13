Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії цими вихідними, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 10 анонімних дипломатів.

За словами джерел, Пекін не висловлював відкриту критику щодо Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, і також не переконував держав не брати участь у ньому. Проте водночас КНР вважає, що захід нібито продовжить війну в Україні.

Співрозмовники інформаційного агентства додають, що Китай розповідав західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють таку думку.

Зазначається, що один дипломат назвав такі дії Пекіна “прихованим бойкотом” майбутнього мирного Саміту, оскільки, за даними джерел, країна активізувала інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями й повідомлення іноземним представництвам з наближенням заходу.

Зі слів дипломатів відомо, що спеціальний китайський представник Лі Хуей минулого місяця відвідав Єгипет, Туреччину, Саудівську Аравію й Об’єднані Арабські Емірати та зустрівся з представниками країн, що розвиваються, у їхніх посольствах у Пекіні.

Акцентується: коли Китай пояснює свою неприсутність на Саміті миру у Швейцарії, він намагається залучити держави, які розвиваються, до альтернативного “мирного плану”, що містить 6 пунктів. Його КНР представила разом із Бразилією у травні.

“Пропозиція закликає до проведення міжнародної мирної конференції “в належний час, який визнають і Росія, і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів”, — додає Reuters.