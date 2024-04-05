Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш вважає, що союзники по НАТО можуть надати Україні 100 мільярдів євро за 5 років шляхом фіксованих внесків 0,25% від кожної країни-члена.

Про це Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Насправді найкращий спосіб – це, можливо, не домовитися про суму, а домовитися про відсоток ВВП, що стане розподілом тягаря. Отже, 0,25% для Латвії відчувається так само, як 0,25% для Німеччини чи Франції. Звичайно, від Німеччини та Франції, які мають велику економіку, це буде велика сума. Від Латвії, яка має меншу економіку, це менше грошей, але це відчуватиметься так само», – пояснив Каріньш.

За його словами, узгодити рішення щодо пропозиції від генсека НАТО Єнса Столтенберга про надання на допомогу Україні 100 млрд євро протягом 5 років, сподіваються до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться влітку.

Латвія планує цього року витрати на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП. Внесок від Німеччини становитиме 0,2% від ВВП. Водночас низка країн, таких як Франція, Італія, Іспанія витрачають лише 0,05-0,15% ВВП.