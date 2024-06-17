Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що українці надіслали понад 650 листів кримським політв'язням в рамках інформаційної кампанії "Листи до вільного Криму".

Про це повідомляє Мінінтеграції.

Ініціатива призначена для нагадування суспільству про українських бранців, яких незаконно утримує Росія. Вона буде тривати в Україні і за її межами до кінця 2024 року.

Організаторами інформаційної кампанії “Листи до вільного Криму” є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Представництво президента України в АР Крим, Український ПЕН та Центр прав людини “ZMINA”.

На веб-сайті Мінінтеграції можна знайти інструкцію щодо написання листа.

“Не забудьте вказати, кому з політичних в’язнів ви його адресуєте”, – вказало відомство.

Мінінтеграції також зазначило, що список політв’язнів та їх поточне місце утримання можна переглянути на мапі, яку раніше оприлюднило Представництво президента України в АР Крим.