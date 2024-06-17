Про це повідомляє Мінінтеграції.
Ініціатива призначена для нагадування суспільству про українських бранців, яких незаконно утримує Росія. Вона буде тривати в Україні і за її межами до кінця 2024 року.
Організаторами інформаційної кампанії “Листи до вільного Криму” є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Представництво президента України в АР Крим, Український ПЕН та Центр прав людини “ZMINA”.
На веб-сайті Мінінтеграції можна знайти інструкцію щодо написання листа.
“Не забудьте вказати, кому з політичних в’язнів ви його адресуєте”, – вказало відомство.
Мінінтеграції також зазначило, що список політв’язнів та їх поточне місце утримання можна переглянути на мапі, яку раніше оприлюднило Представництво президента України в АР Крим.
- Росіяни облаштували новий військовий полігон у Луганській області, — ОВА
- Мирна угода між Україною та РФ на початку 2022: опубліковані документи з вимогами Путіна
- Окупанти розгорнули в Криму “експериментальну” зброю на тлі посилення українських атак на півострів