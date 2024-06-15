Росія розгорнула свою єдину систему протиповітряної оборони С-500 у Криму, оскільки Україна посилює свої атаки на окупованому півострові. Удосконалена система С-500, яку очільник української розвідки Кирило Буданов назвав "експериментальною", ніколи раніше не використовувалася в бойових діях.

Про це пише Business Insider.

Зазначається, що Росія перекинула систему С-500 для захисту Керченського мосту, а також для посилення російської мережі протиповітряної оборони в окупованому Криму. Міст довжиною понад 19 км, який з’єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом, є водночас спрощеним шляхом для російських військ, щоб дістатися до цього району, а також символом контролю Росії над півостровом, нагадує видання.

За визначенням аналітиків ISW, С-500 під назвою “Прометей” є мобільною системою захисту “земля-повітря”, призначеною для перехоплення балістичних ракет та іншої далекобійної зброї.

“С-500 неодноразово випробовували, але ніколи раніше не брали участь у бойових діях. Росія стверджувала, що здатна перехоплювати всю зброю, включаючи гіперзвукові ракети, які є надзвичайно швидкими та літають непередбачуваними маршрутами на низьких висотах, але ця здатність залишається незрозумілою”, — зазначає видання.

На думку Business Insider, нова роль С-500 у захисті Керченського мосту та зміцненні можливостей російської протиповітряної оборони в Криму з’явилася в той час, як Україна завдає ударів по півострову, щоб зробити цей район непридатним для російських військових.