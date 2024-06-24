В тимчасово окупованому Енергодарі, де проживає більшість персоналу Запорізької АЕС, протягом кількох днів було пошкоджено дві підстанції.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Місто, де проживає більшість персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), залишилося без електроенергії на 16 годин на вихідних після того, як друга підстанція в цьому районі зазнала пошкоджень і була виведена з експлуатації”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ, у суботу, 22 червня відвідали підстанцію “Радуга” в Енергодарі, щоб оглянути пошкодження одного з двох трансформаторів, яке, за повідомленням станції, було спричинене атакою безпілотника напередодні ввечері.

Підстанція використовувалася для часткового забезпечення електроенергією п’яти районів Енергодара. Зазначається, що у середу була зруйнована ще одна з підстанцій Енергодара – “Луч”.

“Через два дні після візиту до Енергодара для оцінки ступеня пошкодження підстанції “Луч” експерти МАГАТЕ вчора побачили електричні компоненти та інші уламки безпілотників на підстанції “Радуга”, а також пристрій, що не розірвався, на землі біля пошкодженого трансформатора”, – повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі засудив інциденти.

“Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно”, – завив він.