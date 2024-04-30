Про це повідомляють в Силах оборони півдня України.

“На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 3 безуспішні штурми. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції”. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 невдалих штурмів: 4 в районі Старомайорського та 3 в районі Приютного, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські підзрозділи здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаракет, використали велику кількість ударних безпілотників різних типів, продовжили аеророзвідку.

В операційній зоні минулої доби зафіксували проліт 68 розвідувальних БпЛА. Продовжуючи обстріли мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, сили РФ застосували 178 FPV-дронів, 2 ударних БпЛА типу “Ланцет”, із безпілотників різних модифікацій скинули 161 осколковий боєприпас.

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