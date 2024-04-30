Про це повідомляють в Силах оборони півдня України.

“На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 3 безуспішні штурми. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції”. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 невдалих штурмів: 4 в районі Старомайорського та 3 в районі Приютного, — йдеться в повідомленні.