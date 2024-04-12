Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон проводить перемовини з адміністрацією США, готуючись до голосування за фінансування допомоги для України.

Цю інформацію повідомив лідер Республіканської партії Стів Скаліз за даними AP.

Конгресмен Джонсон обговорював з представниками Білого дому пакет, який буде відрізнятися від того, що затвердив Сенат на 95 мільярдів доларів, і включатиме декілька вимог республіканців.

“Згоди досягнуто не було. Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з адміністрацією, але і з нашими членами”, — зазначив Скаліз.

За даними AP, спікер знаходиться між республіканською конференцією, розділеною у підтримці України, а також двома претендентами на президентську посаду, що мають протилежні погляди на позицію США щодо інших країн.

12 квітня Джонсон планує відвідати клуб Мар-а-Лаго в Флориді, щоб зустрітися з Дональдом Трампом і заручитися його підтримкою або принаймні переконати його не виступати проти пакета допомоги Україні.