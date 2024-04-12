Не чекаючи на рішення Конгресу, Пентагон хоче знайти для України додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту об’єктів енергетики від російських атак.

Як пише Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

“Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять”, – сказав Райдер.

Він додав, що американське Міноборони продовжує “тісно консультуватися з міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони”.

“Ми будемо і надалі консультуватися з нашою коаліцією по всьому світу, щоб побачити, що ми можемо отримати для України на цьому фронті. Але знову ж таки, найважливіше, що ми можемо зробити зараз, з погляду національної безпеки США, це ухвалити додаткове фінансування”, – заявив Пет Райдер.