Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Згідно з оприлюдненими даними, станом на 17 червня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 144 955 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше — у Харківській області (24 416 направлень).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також:

Донецька — 17 433 направлення;

Київська — 16 153;

Чернігівська — 16 009;

Полтавська — 15 304.

Загалом до проєкту “Армія відновлення” доєдналися 19 регіонів. На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті “Армія відновлення” вже направлено 1 097 млн грн.