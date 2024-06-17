Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
Згідно з оприлюдненими даними, станом на 17 червня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 144 955 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше — у Харківській області (24 416 направлень).
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також:
- Донецька — 17 433 направлення;
- Київська — 16 153;
- Чернігівська — 16 009;
- Полтавська — 15 304.
Загалом до проєкту “Армія відновлення” доєдналися 19 регіонів. На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті “Армія відновлення” вже направлено 1 097 млн грн.
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