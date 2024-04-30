Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Мета цієї зустрічі полягає в спонуканні Сі вплинути на Володимира Путіна стосовно припинення війни в Україні.
Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до країн Європейського Союзу протягом останніх п’яти років. Він розпочне свою поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня.
Ці країни виявили бажання отримати інвестиції з Китаю, незважаючи на деякі розслідування ЄС щодо промислової політики Пекіна та попередження з боку офіційного Вашингтона.
Одним із головних моментів візиту буде зустріч Макрона з Сі в Єлисейському палаці у Парижі, де їм спростують французький коньяк. Після цього Макрон запросить китайського лідера в рідне місце Піренейських гір, де він відвідував свою бабусю у дитинстві.
Це візит відбувається кілька тижнів після застережень, висловлених міністром фінансів США Джанет Єллен та канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо надмірного зростання економічних потужностей Китаю і його впливу на світову економіку.
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