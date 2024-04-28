Президент Франції Еммануель Макрон дедалі частіше висловлює все більш рішучу позицію щодо Росії. Тепер він виступає за відкриття дискусії щодо використання французьких ядерних боєголовок як частину "надійної європейської оборони" від загроз з боку країни-агресора.

Про це пише Politico.

“Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, стрільбу на великі відстані, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі”, — сказав Макрон.

У виданні зауважили, що Франція, яка має близько 300 ядерних боєголовок, є єдиною ядерною державою в ЄС.

“Останніми тижнями президент Франції зайняв дедалі жорсткішу позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, і це не вперше, коли він пропонує використовувати ядерну зброю Франції для захисту ЄС”, — йдеться у матеріалі.

Вперше Макрон про це обмовився у 2020 році, коли закликав до “стратегічного діалогу” щодо “ролі ядерного стримування Франції у колективній безпеці Європи”. В такий спосіб він намагався розпочати обговорення з цього питання з Німеччиною, яка розмістила на своїй території американську ядерну зброю. Потім Франція повторила цю пропозицію у 2022 році.

Наразі Берлін не прийняв пропозицію президента Франції, однак на думку Манфреда Вебера, представника німецької опозиції, Європа повинна “прийняти пропозицію Макрона” з огляду на створення “європейського виміру ядерної оборони як довгострокової мети”.