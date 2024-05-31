Станом на кінець травня, мапа з усіма країнами, що погодились дати дозвіл на атаку території Росії західною зброєю, виглядає так.

Мапу країн опублікував український медійник у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що уряд США дав дозвіл на використання зброї задля захисту українських територій, проте лише у прикордонні Харківщини, – зазначає Reuters.

The Guardian передає, що Велика Британія не повністю зняла обмеження щодо ударів далекобійним озброєнням по ворожій території.

Навідміну від США та ВБ, Італія та Бельгія не дозволили завдавати ударів західною зброєю, – зазначає La Repubblica та Politico.

Нагадаємо, що вже офіційно підтверджено, як Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про дозвіл Україні президента Джо Байдена використовувати американську зброю для атак на військові об’єкти по території РФ.