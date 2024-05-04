Річ у тому, що інформаційник Василь Панасюк, який нині працює кореспондентом на телеканалі “Дім”, раніше давав присягу “ДНР”.

Про це написав військовослужбовець ЗСУ з Донеччини Віталій Овчаренко у соцмережі Х.

“Ми хейтимо його за те, що він давав присягу російським колаборантам у військово-політичному вузі проросійських терористів. А той, хто дає присягу терористам — сам ним стає! Ми хейтимо його за те, що він називав всіх хто дивиться українське телебачення — “уродами”. За кітель “днр” з 2-х головою російською куркою, який він носив! За всі його вислови й з окупації, і головне вже після того, як виїхав. За те, що його риторика не змінилась! За образу футболіста Зозулі. Й інше”, — йдеться у дописі.

Овчаренко наголосив на тому, що “Панасюк був (а бувших НЕ буває) проросійським колаборантом”.

Водночас генеральний директор Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” Олексій Мацука під час Всеукраїнського форуму “Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій” заявив, що хейт довкола Панасюка виглядає дивним.

“Стільки хейту по відношенню до людини, яка була в Донецьку дитиною і яка мусила жити по критеріях і алгоритмах терористичного угруповання ДНР… Для мене це взагалі було дивно”, — зауважив Мацука.

Овчаренко вважає, що Мацука очікувано зманіпулював, сказавши що ми виказуємо незадоволення (хейтимо) Панасюка лише як людину яка жила в окупації.

“Але річ в тому, що ми хейтимо Васілія Панасюка не за те, що він просто жив в окупації”, — наголосив Овчаренко.

Раніше Віталій Овчаренко опублікував серію дописів у соцмережі Х (колишній Твіттер) у яких заявив, що Панасюк у 2017 році навчався у створеній окупаційною адміністрацією так званої ДНР “Донбаській юридичній академії” та підтримував проросійського блогера Анатолія Шарія.

У коментарях люди висловили своє обурення щодо Олексія Мацуки, назвавши його “медійним виблядком” та “грантовим педофілом, який захищає русака”.