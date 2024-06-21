Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час “Години запитань до уряду” у Верховній Раді.

“У нас є ідея запровадження кешбеку на українські товари… Зараз працюємо над якраз нормативним документом, який, я сподіваюся, що впродовж місяця, може з яким ми вийдемо, з фіналізованою редакцією”, — розповіла Свириденко.

Вона також заявила, що наразі запрацював кешбек на придбання української сільгосптехніки, хоча і визнала, що програма компенсацій за придбання техніки вітчизняного виробництва вже працювала раніше, у 2017 році.