Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

“Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту”, — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку вважають, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в інтернеті, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.