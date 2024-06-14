Серед українців, які проживають у Польщі, 60% не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року.

Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, здійсненого на запит НБУ.

Зокрема, 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі, 10% користувалися грошима родини, а 3% мали віддалену роботу в Україні.

Тих, хто протягом останніх 12 місяців, користувався грошима, заробленими в Україні, — 40%. Серед них 53% кажуть, що сума їхніх щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.

“Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% кажуть, що це пов’язано з появою роботи у Польщі. 15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в України. 4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку. Найбільше тих, хто не вказує причину – 57%”, — йдеться у дослідженні.

В опитуванні респондентам також ставили питання щодо їхнього статусу на момент працевлаштування в Польщі. Так, 38% вже працювали за наймом у країні, 18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% – студенти або учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.

В агенції звертають увагу на той факт, що 60% українських громадян не користуються грошима, які заробили в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, вони вже пристосувалися до життя у Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися.

Опитування проводилося протягом березня – травня цього року, участь в якому взяли 1315 українців, що влаштовувалися на роботу у Польщі через агенцію.