Міністерство оборони України запускає партнерський проєкт з Victory Drones з рекрутингу операторів безпілотників. Набір охочих будуть проводити через Центри рекрутингу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, розпочати можна вже з повісткою про уточнення даних.

“Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап, де бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату”, — пояснює Уповноважений представник МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Навчанням кандидатів займатиметься проєкт Victory Drones. Багатоетапне безкоштовне навчання відбуватиметься як онлайн, так і оффлайн, та займатиме приблизно місяць.

На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після підготовки військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

Як уточнив керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота безпілотників, вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію.