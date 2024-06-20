Міноборони запустило чат-бот Армія+ для військовозобов’язаних, військових та їхніх родин

Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань, у тому числі щодо ВЛК, пільг, грошового забезпечення військових та усе про військових облік та бронювання для військовозобов'язаних.

В Україні запустили чат-бот Армія+ для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин, повідомляє Міноборони України

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У травні 2024 року Міноборони України анонсувало запуск окремого додатка для чинних військових — Армія+.

Раніше про те, що команда IT-фахівців Міноборони разом з Мінцифри розробляють мобільний застосунок Армія+ повідомлялось у березні. Тоді зазначалось, що його запуск планують влітку.