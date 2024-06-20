11:19 На фронті цієї доби вже 47 боєзіткнень, ситуація на Покровському напрямку напружена, — Генштаб
10:55 Міноборони запустило чат-бот Армія+ для військовозобов’язаних, військових та їхніх родин
10:35 Уночі невідомі понівечили могили загиблих захисників Да Вінчі, Джуса та Петриченка
10:15 Железняк: Комітет ВР схвалив законопроєкт про реформу БЕБ, який відповідає вимогам партнерів
09:55 Німеччина перешкоджає ухваленню санкцій ЄС проти Росії
09:35 Генштаб: На фронті 158 зіткнень, найбільше на Покровському та Краматорському напрямках
09:15 Ворог втратив 1170 солдатів за останню добу, — Генштаб
08:55 У РФ заявили про збиття 15 дронів у різних областях країни
08:35 Окупанти пошкодили теплоелектростанцію ДТЕК і поранили 3 енергетиків
08:15 У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами за шпигунство
07:55 Білий дім коментує візит Путіна до Кім Чен Ина
07:35 Об’єкти енергосистеми пошкоджені в чотирьох областях внаслідок нічної атаки

19 червня

22:47 У Міноборони пояснили, як стати на військовий облік за кордоном
22:35 Суд заборонив партію “Наш край”
22:19 У Запоріжжі почали будівництво підземних шкіл
21:58 НАТО сперечається щодо формулювання про підтримку членства України, — CNN
21:36 Розслідують 28 справ про вбивство 62 полонених військовими РФ
21:18 У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
20:42 Генштаб: На Покровському напрямку відбили 30 атак, шість боїв тривають
20:15 Україна повернула з Росії 600 депортованих дітей
19:56 Україна вперше імпортувала автогаз із Лівії
19:40 Окупанти атакували Херсон: один із поранених помер у лікарні
19:23 Авіакомпанія CONSTANTA отримала дозвіл на виконання польотів до США
18:50 Який графік відключень світла діятиме у четвер 20 червня
18:35 Окупанти вдарили по селу в Харківському районі: є загибла та поранений
18:15 Відтепер при перетині кордону можна пред’явити QR-код військово-облікового документа, — речник ДПСУ
17:55 Найближчим часом очікуються підвищення податків, — Гетьманцев
17:35 Викрито схему легалізації 21 млн євро хабаря ексголовою ДФС Насіровим
Партнерський матеріал
17:10 Без хайлайтера: як змусити шкіру сяяти
16:50 Президент зустрівся зі спікером Сейму Польщі: що обговорювали
16:36 Справи Майдану: Встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках у 2014 році
16:20 Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік, який передбачає 15,2 млрд євро для України
15:54 ГУР ідентифікувало військових РФ, які розстріляли чотирьох полонених поблизу Роботиного
15:35 Реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака, що ставить під загрозу допомогу від партнерів, — ЦПК
15:13 Кількість мобілізованих перевищила очікування Генштабу, – Костенко
14:58 Україна на другому місці за кількістю IT-спеціалістів серед країн Центральної та Східної Європи
14:34 Pfizer звинувачується у приховуванні даних про шкоду своєї вакцини
14:12 Стало відомо, чи можуть призвати чоловіка, якщо дружина вагітна третьою дитиною
13:53 Винищувачі F-16 від США будуть розміщені на території України

Міноборони запустило чат-бот Армія+ для військовозобов’язаних, військових та їхніх родин

Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань, у тому числі щодо ВЛК, пільг, грошового забезпечення військових та усе про військових облік та бронювання для військовозобов'язаних.

Четвер, 20 червня 2024, 10:55

В Україні запустили чат-бот Армія+ для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин, повідомляє Міноборони України

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, необхідно перейти за посиланням та вибрати потрібну категорію.

У травні 2024 року Міноборони України анонсувало запуск окремого додатка для чинних військових — Армія+.

Раніше про те, що команда IT-фахівців Міноборони разом з Мінцифри розробляють мобільний застосунок Армія+ повідомлялось у березні. Тоді зазначалось, що його запуск планують влітку.

  • Відтепер при перетині кордону можна пред’явити QR-код військово-облікового документа, — речник ДПСУ
  • Бронювання від мобілізації запрацює в “Дії” через тиждень
  • Резерв+ стане офіційно військово-обліковим документом, – Міноборони
Теги: військовий облік, Міноборони, російсько-українська війна

Межа у Telegram

Підписатись