Міноборони запустило чат-бот Армія+ для військовозобов’язаних, військових та їхніх родин

В Україні запустили чат-бот Армія+ для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин, повідомляє Міноборони України
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У травні 2024 року Міноборони України анонсувало запуск окремого додатка для чинних військових — Армія+.
Раніше про те, що команда IT-фахівців Міноборони разом з Мінцифри розробляють мобільний застосунок Армія+ повідомлялось у березні. Тоді зазначалось, що його запуск планують влітку.
- Відтепер при перетині кордону можна пред’явити QR-код військово-облікового документа, — речник ДПСУ
- Бронювання від мобілізації запрацює в “Дії” через тиждень
- Резерв+ стане офіційно військово-обліковим документом, – Міноборони