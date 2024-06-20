Українські військовослужбовці можуть отримати винагороду в розмірі 70 тисяч гривень за 30 днів виконання бойових завдань. Міністерство оборони затвердило відповідний порядок виплат.

Про це йдеться в указі Міністерства оборони України.

Згідно з текстом указу, військовим виплачується одноразова винагорода за кожні 30 днів виконання бойових завдань:

під час ведення бойових дій на лінії зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовим підрозділом першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно;

на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ РФ у районах ведення бойових дій;

на території противника.

У документі уточнюють, що 1 день — це період протягом доби, коли військовий виконував бойові завдання. Це не залежить від кількості та тривалості таких бойових завдань.

Підтверджуючі документи:

бойовий наказ (розпорядження);

журнал бойових дій чи бойове донесення;

рапорт (донесення) командира підрозділу про виконання бойових завдань кожним військовослужбовцям у відповідних умовах.

Інформацію про кількість днів, коли військовий виконував бойові завдання, будуть передавати щомісяця до 5 числа в місце штатної служби.

У разі, якщо військового передислокують на нове місце служби з виключенням зі списку особового складу частини і він виконував бойові завдання менше 30 днів, то інформація про такі дні повинна зазначатися в указі командира військової частини.

Виплати нараховують указом командира військової частини, проєкт якого готує підрозділ, який відповідає за ведення обліку особового складу. Укази видають щомісяця до 5 числа (для виплати за попередній місяць) на підставі:

даних обліку днів, що підтверджують наявність 30 днів виконання завдань, за які виплата одноразової винагороди не відбувалася;

інформацію про кількість днів виконання бойових завдань, зазначену у виписці з наказу командира військової частини за попереднім місцем проходження служби;

інформації про кількість днів виконання бойових завдань, зазначеної в/ч, до якої для виконання завдань було відряджено військовослужбовця.

Нагадаємо, 12 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про оновлення та збільшення грошових виплат для українських військовослужбовців та поліцейських до 170 тис. гривень. Згідно з новим рішенням, загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 тис. гривень та додаткової винагороди у 70 тис. гривень.