Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада продовжує працювати над залученням додаткових систем ПЗК Patriot до країни, але поки що немає конкретного плану дій.

Це було оголошено після зустрічі з генсеком НАТО, під час якої обговорювалися перші кроки у цьому напрямку.

“Ми відчуємо, коли додаткові системи Patriot будуть в Україні, але поки без конкретики», – Зеленський.

Президент також підкреслив, що українська сторона аналізує ситуацію та веде відповідний діалог з іншими державами щодо можливості отримання додаткових систем ПЗК Patriot .

“Є перші кроки, які ми сьогодні обговорювали з генсеком НАТО. Ми з нашого боку працюємо і аналітично, ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги, ми працюємо над додатковими системами Patriot”, – повідомив Президент.

Також він додав, що Україна буде в НАТО.