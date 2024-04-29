Це було оголошено після зустрічі з генсеком НАТО, під час якої обговорювалися перші кроки у цьому напрямку.
“Ми відчуємо, коли додаткові системи Patriot будуть в Україні, але поки без конкретики», – Зеленський.
Президент також підкреслив, що українська сторона аналізує ситуацію та веде відповідний діалог з іншими державами щодо можливості отримання додаткових систем ПЗК Patriot .
“Є перші кроки, які ми сьогодні обговорювали з генсеком НАТО. Ми з нашого боку працюємо і аналітично, ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги, ми працюємо над додатковими системами Patriot”, – повідомив Президент.