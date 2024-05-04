У суботу, 4 травня, у місті Брно в Чехії, перед головним входом до Центрального кладовища зібралася група людей, які тримали прапори ЄС, НАТО та України. Вони вийшли на протест проти приїзду проросійських байкерів, які прибули до міста з нагоди закінчення Другої світової війни в Європі.

Про це розповіли Ceske Noviny.

Протест був організований групою “Капутін” через зупинку на «Дорозі Перемоги», організовану групою Night Wolves MC Europe, що є відгалуженням російського мотоклубу «Нічні вовки», який пов’язують з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За даними видання, подорож мотоциклістів розпочалася в неділю в словацькому місті Міхаловце, де вони відвідували пам’ятники загиблим у Другій світовій війні. У понеділок планується їх прибуття до празького району Ольшани.

“Наша група неодноразово організовувала подібні акції протесту з моменту анексії Криму у 2014 році, щоб привернути увагу до небезпеки російського імперіалізму”, – заявив учасник мітингу від імені групи.

Крім чехів і словаків, також прибули прихильники “Нічних вовків” з Німеччини, Македонії та Естонії. Група проїхала повз протестувальників і вирушила до почесного поховання червоноармійців.

Байкери не звертали уваги на присутність групи мітингувальників, але декілька з них увійшли з ними у дискусію. Один з прихильників “Нічних вовків”, що від’їжджав, намагався загасити цигарку об український прапор, але серйозних сутичок між двома сторонами не відбулося.