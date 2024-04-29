Про це йдеться у матеріалі Politico.
“Дональд Трамп мав рацію, закликаючи нас усіх у Європі витрачати більше на оборону”, — сказав Сікорській.
Він також додав, що Трамп відправляв Україні протитанкові ракети “перед війною, коли інші цього не робили”.
Глава МЗС Польщі пов’язав із зустріччю з президентом Анджеєм Дудою в Нью-Йорку заяву Трампа, зроблену напередодні голосування у Палаті представників США за допомогу Україні на 61 млрд доларів. Тоді Трамп заявив, що “виживання та сила” України є важливими для США.
На думку Сікорського, відсутність жорсткої опозиції з боку Трампа щодо допомоги для України говорить про те, що ставлення колишнього президента до України змінюється.
“Я не почув жодного протесту. Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам (бути переобраним, – ред.)”, – сказав глава МЗС Польщі.
- Україна працюватиме з будь-яким президентом США, — Зеленський
- Кулеба: Україна особливо не готується до повернення Трампа на пост президента США
- Трамп висловив підтримку спікеру Джонсону після ухвалення проекту допомоги для України