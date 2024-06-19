19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. У війні Росії проти України факти застосування сексуального насильства мали місце з 2014 року.

Проте після повномасштабного вторгнення РФ війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах – зокрема, для залякування, помсти чи “покарання” цивільного населення на окупованих територіях. Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей.

Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу на заході Спеціальної доповідачки ООН Еліс Едвардс на тему сексуальних катувань під час збройних конфліктів заявив, що наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту.

За даними Офісу Генерального прокурора України, найбільше постраждалих від сексуального насильства з боку російських військових — 185 осіб — становлять жінки, 102 — чоловіки. З них 15 неповнолітні, серед яких 14 дівчат та один хлопець.

Найбільше злочинів окупанти вчинили у наступних областях:

Херсонській — 85;

Донецькій — 74;

Київській — 56;

Харківській — 32.

Зокрема йдеться про: зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими особами. Це офіційно задокументовані прокурорами випадки.

За виявленими фактами сексуального насильства на окупованих територіях селищ Київської, Чернігівської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей повідомлено про підозру 40 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 28 осіб, двох засуджено до 12 років та 10 років позбавлення волі.

“Зафіксована офіційно кількість випадків сексуального насильства не відображає масштаби цих злочинів. Після деокупації територій на сході та півдні України наявний чіткий патерн — всюди, де стояли російські військові, фіксуємо випадки сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом”, — повідомили у коментарі NV в Офісі Генерального прокурора.

Російські окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей.

У січні цього року Національна поліція України повідомила, що розслідує 77 випадків сексуальних злочинів проти українців. Однак реальна статистика таких злочинів може бути значно гіршою.

Згідно з доповіддю Комісії ООН із розслідування воєнних злочинів, на Херсонщині російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19-ти до 83-х років.

Зафіксовані вагітності неповнолітніх, яких зґвалтували російські військові. Також наявні акти зґвалтування чоловіків, а також людей пенсійного віку.