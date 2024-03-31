Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не виключила можливості відправки іноземних військ в Україну у майбутньому, однак наразі, за її словами, зараз у цьому нема потреби.
Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times.
Валтонен вважає, що французький президент Емманюель Макрон вчинив правильно, коли змусив Росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу.
“Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати”, – зазначила міністерка.
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