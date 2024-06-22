Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Якщо вони виявлять бажання, і командири знайдуть таких у місцях позбавлення волі, то звичайно зможуть служити”, зазначив Клименко.

Він додав, що наразі МВС не проводить рекрутинг у місцях позбавлення волі, однак це не є принциповою позицією міністерства.

“Це тільки початок цього процесу. По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, у бойових частинах. По-друге, ми залучені тільки до конвоювання цих осіб, починаючи від рішення суду про їхнє умовно-дострокове звільнення і до ТЦК, де ми їх передаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі”, пояснив міністр.

Раніше речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін казав про те, що рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.

  • В Хмельницькому мобілізувалось перших два засуджених
  • В міноборони пояснили, кого із засуджених мобілізують до армії
  • Міноборони анонсує нові функції у “Резерв+”