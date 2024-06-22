Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що засуджені громадяни можуть вступити на службу у лавах Національної гвардії (НГУ), якщо виявлять таке бажання. На цей час засуджених у лавах НГУ немає.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Якщо вони виявлять бажання, і командири знайдуть таких у місцях позбавлення волі, то звичайно зможуть служити”, – зазначив Клименко.

Він додав, що наразі МВС не проводить рекрутинг у місцях позбавлення волі, однак це не є принциповою позицією міністерства.

“Це тільки початок цього процесу. По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, у бойових частинах. По-друге, ми залучені тільки до конвоювання цих осіб, починаючи від рішення суду про їхнє умовно-дострокове звільнення і до ТЦК, де ми їх передаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі”, – пояснив міністр.

Раніше речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін казав про те, що рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.