Незабаром до мобільного застосунку "Резерв+" будуть додані нові функції, зокрема, електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг. Наразі ж доопрацьований функціонал застосунку дозволяє дистанційно виправити дані, не відвідуючи фізично ТЦК та СП.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV.

“Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім’я, по батькові. Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП може помилитися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в Резерв+, ми можемо ці помилки швидко виправляти без фізичного візиту до ТЦК та СП — завдяки взаємодії різних реєстрів”, — сказала Черногоренко.

Також вона зазначила, що невдовзі планується запровадити онлайн-рекрутинг, “щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною”.

В планах міноборони зробити у застосунку “Резерв+” й навчання для військовозобов’язаних.

“Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати”, — розповіла Черногоренко.

Крім того, планується ввести можливість згенерувати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії без додаткового візиту до ТЦК.