Прикордонна поліція Молдови не підтвердила інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

Про це повідомляє NewsMaker.

У Прикордонній поліції заявили, що сьогодні о 05:40 патрулі на КПП «Окніца», «Атаки», «Косеуць» та «Сорока» чули щонайменше три вибухи на території України.

За даними поліції, українська сторона підтвердила, що в районі міста Новодністровськ, розташованого неподалік кордону з Молдовою, сталися три пуски ракет.

«З приводу інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови», — заявили у Прикордонній поліції.