Протягом двох тижнів капелани отримують знання та навички необхідні для надання душпастирської опіки, духовної підтримки та морального керівництва як під час військових операцій, так і після воєнного періоду за досвідом капеланів Королівської Армії.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

“Капелани поспілкувались з військовослужбовцями, окропили свяченою водою, передали вервиці, невеликі ікони та помолились за мир та Перемогу України. Духовна підтримка військовослужбовців є важливою на кожному етапі, як під час навчання, так і під час ведення бойових дій”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значна частина програми спрямована на здійснення капеланського служіння для українських новобранців, які проходять навчання з базової загальновійськової підготовки особового складу ЗСУ під керівництвом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зауважили британські капелани, їх колеги з України виконують на фронті надзвичайно важливу роль – своєю присутністю, духовною та моральною підтримкою вони оберігають душі бійців та роблять все можливе, щоб дати воїнам надію поки війська борються за повернення суверенної території України.

“Здатність здійснювати душпастирську опіку, духовну підтримку та моральне керівництво зробила капеланську службу надзвичайно важливою спроможністю для українських командирів. У капеланах є потреба і це справді почесно, коли нас просять підтримати їх у поглибленні розуміння їхньої ролі під час війни. Молимося, щоб Бог благословив, захистив і скеровував їх, коли вони повернуться в Україну”, – розповідають капелани з Великої Британії.