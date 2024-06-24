Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради, в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
На Prozorro вже є відповідне оголошення про продаж бронзового Леніна, додаткових скульптур сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника та великих і малих літер.
Стартова ціна становить 10 477 214,36 грн.
“Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа – 7510,0 кг, великих літер (“ЛЕНІН”) 24,36 кг, малих (“Комунізм – це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни”) – 34,74 кг”, — йдеться у повідомленні.
Запорізького Леніна зняли з постаменту у 2016 році, відтоді скульптура зберігалася на одному з комунальних підприємств.
Виручені кошти планують спрямувати на допомогу Збройним Силам України, особливо тим, хто боронить Запорізький напрямок.
“Вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму”, — написала Регіна Харченко.
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