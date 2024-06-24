Активіст Дмитро Перов спільно з мером Віталієм Кличком закликають підтримати петицію про повернення скульптури «Дівчинка на подушках» на Пейзажну алею у Києві.

Про це Перов написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ми з Віталієм Кличком закликаємо підтримати петицію про повернення скульптури «Дівчинка на подушках» на Пейзажну алею”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно “Дівчину на подушках” демонтували без попередження автора. Її обіцяли відновити, але через декілька днів на місці старої скульптури з’явилась нова — фігура ангела-охоронця, який грає на дудочці.

Кияни просили владу повернути “Дівчину на подушках” на місце й навіть створили петицію.

Автор петиції Дмитро Перов нагадав, що руйнування архітектурних обʼєктів є прямим порушенням права автора на витвір.