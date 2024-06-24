Про це повідомили у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

“Громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки“, — пише ТЦК.

З метою вгамування чоловіка було викликано слідчо-оперативну групу. Військовим викликали екстрену медичну допомогу.

“Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі”, — додає ТЦК.

Зазначається, що військові, які отримали травми від нападника, стали до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення російських терористів та проходили службу у десантно-штурмових військах. Втім через стан здоров’я їх перевели до ТЦК та СП.