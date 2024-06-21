Про це повідомило Оперативне командування “Захід”.
Зазначається, що військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.
В ОК “Захід” повідомили, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК та СП. На військових напали з газовим балончиком.
Там заявили, що особи нападників встановлені, і вони “понесуть жорстоке покарання”.
“Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком. Уже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів”, – йдеться у повідомленні оперативного командування.
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