Сьогодні, 21 червня, у Луцьку на співробітників Територіального центру комплектування невідомі скоїли напад та застосували проти них газовий балончик.

Про це повідомило Оперативне командування “Захід”.

Зазначається, що військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.

В ОК “Захід” повідомили, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК та СП. На військових напали з газовим балончиком.

Там заявили, що особи нападників встановлені, і вони “понесуть жорстоке покарання”.

“Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком. Уже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів”, – йдеться у повідомленні оперативного командування.