Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського щодо дій на полі бою і заявив, що на фронті є потрібна для України динаміка дій

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент висловив співчуття жертвам ракетного удару у Кривому Розі і наголосив, що Україна буде завдавати російській державі втрат у відповідь.

“Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Для різних народів наші дії зараз рятівні”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що заслухав доповідь Сирського щодо дій ЗСУ на полі бою, дій розвідників та досягнень українських дронів.

“Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх”, — сказав президент.

Зеленський провів кілька важливих нарад з прем’єром Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Клименком та іншими урядовцями. Він погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та прикордонних військ.