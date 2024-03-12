Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Президент висловив співчуття жертвам ракетного удару у Кривому Розі і наголосив, що Україна буде завдавати російській державі втрат у відповідь.
“Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Для різних народів наші дії зараз рятівні”, — сказав Зеленський.
Він зазначив, що заслухав доповідь Сирського щодо дій ЗСУ на полі бою, дій розвідників та досягнень українських дронів.
“Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх”, — сказав президент.
Зеленський провів кілька важливих нарад з прем’єром Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Клименком та іншими урядовцями. Він погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та прикордонних військ.
“Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни”, — сказав він.