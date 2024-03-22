Оперативна інформація станом на 06.00 22 березня 2024 року щодо російського вторгнення.

Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Російська окупаційна армія намагалася наступати на 6 напрямках, найбільше – на Бахмутському та Новопавлівському.

Вчергове російські окупанти масовано атакували Україну. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів та БпЛА типу “Shahed” почалася увечері 21 березня із застосування ударних безпілотників. Уночі на 22 березня росіяни запустили крилаті ракети.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.