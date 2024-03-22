Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Є поранені, кількість постраждалих уточнюється.

Федоров також зазначає, що Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.