Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Є поранені, кількість постраждалих уточнюється.
Федоров також зазначає, що Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.
- Боєприпаси, зерно та вступні переговори: Зеленський звернувся до лідерів на саміті Євросоюзу.
- США пропонують випустити облігації для України на 50 млрд доларів.
- Нідерланди цьогоріч посилять військову підтримку України ще 2 млрд євро.