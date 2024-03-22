Харків фактично повністю без світла. Армійці РФ здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
“Ворог вкотре обстрілює Харків. Зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.“, — зазначив керівник ОВА.
Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт Харкова, перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту, повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що у місті проблеми з водою.
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