Вибухи пролунали у Харкові вранці 22 березня. У місті та області о 03:53 була оголошена повітряна тривога. Після вибухів у Харкові немає світла.

Харків фактично повністю без світла. Армійці РФ здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Ворог вкотре обстрілює Харків. Зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.“, — зазначив керівник ОВА.

Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт Харкова, перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту, повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що у місті проблеми з водою.