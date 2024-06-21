34-річний житель Ізюмського району Харківщини загинув внаслідок підриву авто на міні. Сапери протягом трьох днів розміновували поле, щоб дістатися до авто та забрати тіло загиблого.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Там зазначили, що до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про зникнення чоловіка.

“Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб, по опису схожий на автомобіль зниклого”, — сказано у повідомленні.

Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

“Випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби пробити дорогу до фургона, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів”, – цитує пресслужба заступника начальника Управління вибухотехнічної служби поліції Київщини Ігоря Войцехівського.

Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.