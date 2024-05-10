У селі Киселівка Херсонської області чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу. Він і ще один чоловік дістали уламкові поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“У Киселівці внаслідок детонації російського снаряда постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги. Його доставили до лікарні.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок детонації російського снаряда у Киселівці.