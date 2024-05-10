Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“У Киселівці внаслідок детонації російського снаряда постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги. Його доставили до лікарні.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок детонації російського снаряда у Киселівці.
“Швидка доставила до лікарні 51-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Йому надають необхідну допомогу”, – уточнили в ОВА.
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