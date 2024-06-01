На території Харківської області триває ліквідація одночасно дев'яти лісових пожеж, які виникли в результаті масованих російських атак.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Telegram-каналі.

За інформацією рятувальників, вогнем охоплено майже 4 тис. га лісу. Більшість пожеж спричинили окупанти.

“На Харківщині триває гасіння 9 лісових пожеж. Вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 рятувальникам вдалося локалізувати шість пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.

“Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами”, – наголошують в пресслужбі ДСНС.