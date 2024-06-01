Натомість на сайті Кабміну з'явилась нова є петиція із закликом встановити бронь для рятувальників та пожежників.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

“Абсолютно божевільне рішення! Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їх мобілізація – це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки Росії по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?” – пише нардеп.

Він додав, що на сайті уряду вже є петиція, щоб встановити бронь для рятувальників та пожежників, і закликав її підтримати!

“Треба, щоб ця тема набула розголосу!” – наголосив Гончаренко.

У петиції акцентується на тому, що зараз знята бронь з частини рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників ДСНС.

“ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій”, – йдеться у тексті петиції.

Зауважимо, що за добу петиція набрала понад 22 тисячі підписів з необхідних для розгляду 25 тисяч. Авторкою петиції є Ангеліна Бень.